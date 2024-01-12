Спорт

Чемпионат Пскова по спортивному ориентированию состоится 20 января

Чемпионат и первенство города Пскова по спортивному ориентированию на маркированной трассе состоятся 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

К участию приглашаются как псковичи, так и иногородние спортсмены из Псковской области и других регионов РФ.

Состязания пройдут в 14-ти возрастных группах. Самая старшая – 1953 год рождения и старше, самая младшая – 2014 год рождения и моложе.

Заявку можно направить до 18 января на электронную почту: niktv75@yandex.ru. Телефон для справок: (8112) 70-20-73.