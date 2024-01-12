Спорт

Блеск, ритм и эмоции: чемпионат Псковской области по спортивным танцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Чемпионат и первенство Псковской области по танцевальному спорту прошел в деревне Борисовичи Псковского района сегодня, 13 января.

В соревнованиях приняли участие различные возрастные группы. По итогам будет сформирована сборная команда области. Плавные движения, бурные эмоции, грация танцевальных пар и изящные костюмы позволили насладиться атмосферой и красотой соревнований. В глазах каждого танцора - стремление и к победе и желание исполнить свой номер безупречно. Яркие моменты выступления участников соревнований - в фоторепортаже Вадима Боченкова.