Спорт

Трехкратный обладатель Кубка мира по боевому самбо посетил музей спорта Псковского края

Тренер национальной сборной команды России по самбо, спортивный директор Международной федерации самбо Дмитрий Максимов и заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, трехкратный обладатель Кубка мира по боевому самбо Алексей Иванов посетили музей спорта Псковского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей спорта Псковского края

Такие записи в книге почётных гостей музея они оставили после экскурсии: «Спасибо за интересное путешествие в историю спорта!», «Больше чемпионов и больше экспонатов».

Почетные гости находятся в Великих Луках на всероссийских соревнованиях по самбо среди мужчин и женщин, и боевому самбо среди мужчин, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

К участию в спортивной встрече заявились около 150 спортсменов из 23 регионов.