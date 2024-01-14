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Спорт

На тренировки по воркауту приглашают псковичей

15.01.2024 11:52|ПсковКомментариев: 0

Тренировки по воркауту, общей физической подготовке, нормам ГТО проводят в воркаут-центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Представлено несколько форматов тренировок: групповые, индивидуальные и самостоятельные. Периодичность тренировок : понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 10:00 до 21:30. 

«Вместе со спортивным воркаут движением вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил Виталий Дидыч.

Для тренировок приглашаются дети от пяти лет и взрослые. Зал располагается по адресу: улица Ротная, 34. 

Контакт для связи: +7 (911)-881-65-77. 

Теги: #псков #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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