Спорт

Чемпион Европы провел встречу с борцами в Пскове. ФОТО

Открытую тренировку по самбо провел в Пскове 18 января региональный координатор партпроекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки Псковской области. Владимир Владимиров встретился со спортсменами, которые занимаются различными видами борьбы.

Перед тем, как показывать различные спортивные элементы на борцовском ковре, Владимир Владимиров поделился с гостями встречи своим спортивным опытом и ответил на вопросы.

«Сегодня мы учились тактике. Основа единоборств - это ноги, поэтому передвижение, занятие в пространстве местоположения, понимание, куда шагает соперник - это основа всех единоборств. Как только ты понимаешь, что он делает, куда он шагнет, когда ты можешь это предсказывать, ты, исходя из этого, можешь выстроить линию как обороны, так и атаки. Это и есть путь к успеху», - поделился Владимир Владимиров.

Свое напутствие участникам озвучил и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Дело, которым вы сейчас занимаетесь, пригодится на всю оставшуюся жизнь. Во-первых, самбо закаляет характер, во-вторых, формирует уверенность в себе, дает навыки, которые позволяют защищать себя и людей. Главные качества, которые воспитывает самбо, - это мужественность, настойчивость и желание достигать победы», - сказал Александр Гончаренко.

Он призвал юных псковичей заниматься постоянно и совершенствовать свое мастерство.

Напомним, партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.