Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу состоятся 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.
Фото: группа «Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу» / «ВКонтакте»
Для участия в соревнованиях необходимо предоставить:
Возрастные категории определяются по году рождения участника, в соревнованиях примут участия спортсмены от 7 лет и старше.
Регистрация будет открыта до 20 января включительно.
Соревнования являются рейтинговыми и отборочными на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Зрителям вход бесплатный.
Они пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, 2 (второй этаж).