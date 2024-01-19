Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу состоятся 11 февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу состоятся 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Фото: группа «Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу» / «ВКонтакте»

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить:

оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт);

полис ОМС;

справка от врача, подтверждающая, что участник здоров и не имеет противопоказаний к занятиям брейкингом (в случае отсутствия - свяжитесь с администратором).

Возрастные категории определяются по году рождения участника, в соревнованиях примут участия спортсмены от 7 лет и старше.

Регистрация будет открыта до 20 января включительно.

Соревнования являются рейтинговыми и отборочными на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Зрителям вход бесплатный.

Они пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, 2 (второй этаж).