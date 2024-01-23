Спорт

Лыжные гонки провели росгвардейцы в Пскове

Соревнования по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам прошли в Пскове среди команд регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На первом этапе состоялись стрельбы из пистолета Макарова. По условиям соревнования, необходимо с расстояния 25 метров восьмью выстрелами поразить четыре мишени с переносом огня по фронту.

Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть 15 километров, женщинам – 5.

В результате в командном первенстве по зимнему служебному двоеборью первое место заняла команда СОБР «Гепард», второе – команда управления, третье – команда СОБР-2.

В лыжных гонках в результате упорной борьбы почетное третье место заняла команда управления, на втором месте оказалась команда СОБР-2, на высшую ступень пьедестала поднялась команда СОБР «Гепард».

Все победители и призеры будут отмечены и награждены грамотами.