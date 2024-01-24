Чемпионат и первенство области по ММА состоятся в Великих Луках

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации ММА.
Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) выявит наиболее сильных спортсменов в основной дисциплине. На мероприятие для участия заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Пыталово.
Спортивное соревнование проводят с целью развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Псковской области.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
Поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 - 20 лет и 18 лет и старше.
Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». Адрес: улица Ботвина, 4, начало в 12:00.
Будет организована онлайн-трансляция мероприятия.