Спорт

Чемпионат и первенство области по ММА состоятся в Великих Луках

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации ММА.

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) выявит наиболее сильных спортсменов в основной дисциплине. На мероприятие для участия заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Пыталово.

Спортивное соревнование проводят с целью развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Псковской области.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:

выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области для участия во всероссийских соревнованиях и является отборочным на чемпионат и первенство СЗФО 2024 года;

развитие смешанного боевого единоборства (ММА) и его популяризации в Псковской области;

повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов;

привлечение к активному образу жизни детей, подростков, молодёжи и других категорий населения Псковской области.

Поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 - 20 лет и 18 лет и старше.

Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». Адрес: улица Ботвина, 4, начало в 12:00.

Будет организована онлайн-трансляция мероприятия.