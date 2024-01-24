Псковская гимнастка заняла второе место на первенстве СЗФО

Воспитанница студии художественной гимнастики Ольги Давыдовой, псковичка Алиса Прохорова заняла второе место на первенстве Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике среди гимнасток (10-11 лет) по первому спортивному разряду в упражнении с лентой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменки.
Фотографии предоставлены представителями спортсменки
Тренируют спортсменку Ольга Давыдова, Екатерина Еремина и хореограф Алевтина Расшивалова.
Соревнования проходили в Сыктывкаре 20-24 января.