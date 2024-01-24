Спорт

Трое псковичей вызваны на сбор футбольных судей Северо-Запада

С 1 по 6 февраля в Санкт-Петербурге пройдет учебно-тренировочный сбор для судей. Участие в нем примут 25 молодых арбитров, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Псков представят Константин Назимов, Иван Полонский и Иван Череп.

В рамках сборов судей ждет серия теоретических занятий. Темами лекций в том числе станут взаимодействия главного судьи и ассистента, разбор различных видов нарушений, в том числе игры рукой и лишения явной возможности забить гол. Занятия для молодых арбитров проведут бывший судья ФИФА, инспектор РПЛ Сергей Лапочкин, экс-ассистент ФИФА Вячеслав Семенов, ассистент РПЛ Павел Новиков и инспектор второй лиги Александр Дуденков.

Судьи сдадут экзамен на знание правил игры, нормативы по физической подготовке и специальный тест. На сборах арбитрам предстоит обслуживание матчей зимнего первенства Санкт-Петербурга и разбор судейства вместе с инструкторами.

Из 25 вызванных на сбор арбитров 13 впервые приглашены на сбор молодых судей Северо-Запада. Самые молодые участники предстоящего сбора — арбитры 2006 года рождения, которым в этом году исполнится 18 лет. Средний возраст судей на сборе — 22 года.

Стартовая площадка для молодых судей — матчи ЮФЛ Северо-Запад.

Фото: ОФФ «Северо-Запад»