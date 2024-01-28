Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике собрали свыше 200 участников

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике состоялись в спортивном комплексе «Электрон» в Пскове 27-28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: «Бригантина»

207 спортсменов из спортшкол «Бригантина» и «Гармония», спортцентра «Юность», спортклуба Gym Energy (Псков) и спортсмены из города Великие Луки боролись за победу.

Воспитанники «Бригантины» в общей сложности завоевали 23 медали, из них 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых.

Победителями стали:

Группа 9-11 лет - Виктория Зайцева, Александра Руденко, Ульяна Мусатова, Анна Звягина, Илона Кулиева.

Пара 12-14 лет - Никита Толочин, Яна Хорькова.

Танцевальная гимнастика 12-14 лет - Мария Бобрышева, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Валерия Иванова, Ангелина Токарева, Лилия Моногова.

Пара 15-17 лет - Яна Петрова, Денис Харьковский.

Группа 15-17 лет - Ольга Асланян, Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник.

Гимнастическая платформа 15-17 лет - Денис Харьковский, Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Ольга Асланян, София Будник, Евгения Алексеева, Алина Алексеева.

Трио 18+ - Кристина Краснова, Алиса Орлова, Александра Мосолова.

Группы 18+ - Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Александра Мосолова, Виктория Кичигина.

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории - Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Елена Зарываева и Инна Мартынова.