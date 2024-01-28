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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике собрали свыше 200 участников

29.01.2024 16:35|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике состоялись в спортивном комплексе «Электрон» в Пскове 27-28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина». 

Фото здесь и далее: «Бригантина»

207 спортсменов из спортшкол «Бригантина» и «Гармония», спортцентра «Юность», спортклуба Gym Energy (Псков) и спортсмены из города Великие Луки боролись за победу.

Воспитанники «Бригантины» в общей сложности завоевали 23 медали, из них 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых.

 

Победителями стали:

  • Группа 9-11 лет - Виктория Зайцева, Александра Руденко, Ульяна Мусатова, Анна Звягина, Илона Кулиева.
  • Пара 12-14 лет - Никита Толочин, Яна Хорькова.
  • Танцевальная гимнастика 12-14 лет - Мария Бобрышева, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Валерия Иванова, Ангелина Токарева, Лилия Моногова.
  • Пара 15-17 лет - Яна Петрова, Денис Харьковский.
  • Группа 15-17 лет - Ольга Асланян, Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник.
  • Гимнастическая платформа 15-17 лет - Денис Харьковский, Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Ольга Асланян, София Будник, Евгения Алексеева, Алина Алексеева.
  • Трио 18+ - Кристина Краснова, Алиса Орлова, Александра Мосолова.
  • Группы 18+ - Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Александра Мосолова, Виктория Кичигина.

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории - Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Елена Зарываева и Инна Мартынова. 

Теги: #спорт #аэробика
Источник: Псковская Лента Новостей
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