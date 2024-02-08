Спорт

Дни открытых дверей пройдут в псковском спортклубе «Супер фитнес»

Дни открытых дверей пройдут в псковском спортклубе «Супер фитнес» 13 и 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.

«На целых два дня "Супер фитнес" открывает свои двери для всех, кто выбирает здоровье, красоту и молодость!» – рассказали в спортклубе.

«Супер фитнес» в режиме нон-стоп проведет марафон групповых направлений 13 февраля с 18.00 до 19.30. День персонального тренинга пройдет 14 февраля, псковичи получат программу тренировок и все рекомендации.

Вход только по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по номеру: 56-60-80 или обратиться в сообщество спортклуба в социальной сети «ВКонтакте».