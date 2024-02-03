Спорт

Первенство города по вольтижировке на неподвижной лошади провели в Пскове

Первенство города Пскова по вольтижировке на неподвижной лошади, посвящённое памяти псковского тренера по спортивной гимнастике Владимира Бойцова, состоялось 3 февраля. Об этом сообщается в группе «Вольтижировка в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Вольтижировка в Пскове» / «ВКонтакте»

Участие в соревнованиях приняли все спортсмены отделения: даже самые маленькие вольтижёры подготовили программы и показали, на что способны.

Сюрпризом для зрителей стали семейные дуэты в финале соревнований. Таким образом вольтижёры внесли вклад в поддержку семейных ценностей, ведь 2024 год объявлен Годом семьи. Особое внимание вызвала пара Гулиных: поддержать дочь Мирославу решила её мама Надежда. Когда-то она тоже занималась вольтижировкой и, несмотря на большой перерыв, отважилась вновь оказаться на «коне» .

Завершилось первенство церемонией награждения: грамоты и подарки получили все спортсмены.