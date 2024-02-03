Спорт

Первенство СЗФО по волейболу собрало в Пскове 130 спортсменов

Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет стартовало в Пскове сегодня, 6 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В турнире участвуют 130 спортсменов, к нам в город приехали команды из Новгородской, Тверской и Ярославской, а также из Республики Карелия. И, конечно, за победу будут бороться и хозяева чемпионата - волейболисты Псковской области. С командой у нас сложилась многолетняя дружба. Ранее продержал ребят, обеспечив спортивной формой», - рассказал Юрий Сорокин.

Соревнования будут проходить на протяжении нескольких дней. Женский этап завершится 8 февраля, а лучшие команды среди юношей будут определены 10 февраля.

«Желаем нашей сборной удачи и победы!» - заключил депутат.