Спорт

Псковский росгвардеец занял первое место на соревнованиях по настольному теннису

В Пскове состоялся чемпионат Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по настольному теннису. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Турнир, в котором приняли участие шесть команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области, прошел в рамках ежегодной спартакиады на первенство ПРО ВФСО «Динамо».

В личном первенстве среди мужчин первое место завоевал рогвардеец - старший сержант полиции. Среди женщин представительница команды управления Росгвардии по Псковской области (старший сержант полиции) получила второе место.

Кроме того, в личном первенстве среди мужчин в возрасте от 40 лет третье место занял сотрудник Росгвардии - подполковник полиции.

Победителей и призеров наградили кубком и дипломами.