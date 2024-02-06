Псковский росгвардеец занял первое место на соревнованиях по настольному теннису

В Пскове состоялся чемпионат Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по настольному теннису. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: управление Росгвардии по Псковской области
Турнир, в котором приняли участие шесть команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области, прошел в рамках ежегодной спартакиады на первенство ПРО ВФСО «Динамо».
В личном первенстве среди мужчин первое место завоевал рогвардеец - старший сержант полиции. Среди женщин представительница команды управления Росгвардии по Псковской области (старший сержант полиции) получила второе место.
Кроме того, в личном первенстве среди мужчин в возрасте от 40 лет третье место занял сотрудник Росгвардии - подполковник полиции.
Победителей и призеров наградили кубком и дипломами.