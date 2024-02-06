Спорт

15 мастеров спорта по фехтованию подготовили в псковской школе за 50 лет

Более 40 тысяч девочек и мальчиков обучили фехтованию в спортивной школе «Лидер» в Пскове за 50 лет работы школы. Об этом рассказала тренер школы, кандидат в мастера спорта Элла Полторацкая, а ее воспитанники, спортсмены федерации фехтования Псковской области, провели показательные выступления в штабе общественной поддержки Псковской области 8 февраля.

Фото здесь и далее: штаб общественной поддержки Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе, гости узнали, что занятия фехтованием развивают быстроту, ловкость, выносливость, силу, самообладание, способность к молниеносным решениям и действиям в сложных ситуациях.

«Гармоническое развитие занимающихся, совершенствование психических процессов, укрепление здоровья, обеспечение творческого долголетия – главная цель фехтования. В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные навыки и умения, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества (воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития вида спорта в современном обществе, легендарных спортсменов в Российской Федерации, в регионе, культура поведения болельщиков и спортсменов на соревнованиях», - отметили в штабе.

«Фехтование – очень непростой вид спорта, не зря его сравнивают с шахматами. Если в футболе более или менее все понятно (игрок с одной стороны, игрок - с другой, забили мяч, гол зашел, трибуны радуются), то в фехтовании сложнее. Не сразу ясно, кто кому нанес удар, кто в атаке, кто в обороне... Костюмы спортсменов подключены к электрическим фиксаторам, благодаря которым при уколах в те или иные зоны загораются лампочки. А почему и когда они загораются? Тоже не всегда понятно. Вообще, все эти правила довольно долго объяснять. Возможно, по причине сложности данного вида спорта как такового, его достаточно трудно популяризировать. Он не для всех», – сказала Элла Полторацкая.

Гости штаба узнали о том, что еще 3 тысячи лет назад египетский фараон Рамзес III устроил в честь победы над ливийцами турнир по фехтованию. На фресках тех времен отчетливо различается оружие очень похожее на современное, которое используется в фехтовании, а также маски защищающие лица. Помимо Египта соревнования устраивались также в Древней Греции, Индии, Риме, Китае и Японии. В средние века фехтованием занимались в основном представители аристократии феодальных княжеств и государств. Простые горожане и крестьяне фехтовали на палках, обитых железом или на алебардах, рассказали в штабе.

Элла Полторацкая рассказала, что фехтование как искусство владения шпагой и рапирой зародилось в Испании в XV веке, примерно в тоже время в Германии была создана корпорация преподавателей фехтования, а в Англии - ассоциация фехтовальщиков. В XVI веке в Италии впервые были определены принципы фехтования, выразившиеся в классификации приемов и действий. Итальянские преподаватели создали курс изучения фехтования и теоретически обосновали его принципы. В это время популярность набирали такие виды оружия, которые могли проникнуть острием клинка в щели между пластинами лат. Это обстоятельство заставило сужать клинок меча к острию и, в конечном итоге, привело к появлению шпаги, которая окончательно вытеснила меч. Испания стала родиной рапиры с классическим типом рукояти, имеющей чашеобразную гарду.

Первые соревнования по фехтованию (в современной их трактовке) были проведены в 1986 году в Будапеште, а 9 ноября 1913 года в Париже была создана Международная федерация фехтования. В 1914 году были сформулированы первые международные правила. В 1921 году в Париже под её эгидой был организован первый международный турнир, который позже получил статус чемпионата мира.

«Если углубляться в историю фехтования в России, то она берет свое начало еще в XVIII веке. Тогда была основана школа математических и навигационных наук, обязательным предметом в которой стала "рапирная наука". Позже – уже при Московском и Казанском университетах – были открыты гимназии, где обучали фехтованию. В советское время к бою на шпагах относились неоднозначно, считая его ненужной «аристократической забавой», однако в 1958 году все же была создана Федерация фехтования СССР», – провела экскурс в историю Элла Полторацкая.

Пока тренер говорила об истории этого вида спорта, ее ученики проводили разминку, чтобы показать гостям основные приемы и продемонстрировать мастерство владения шпагой.

Воспитанники школы достойно представляли и представляют псковское фехтование на международной и российской арене, становясь победителями и призёрами этих соревнований. За 50 лет в школе подготовлено 15 мастеров спорта и более 150 кандидатов в мастера спорта. Сегодня фехтование продолжает развиваться в школе единоборств «Лидер» отделением фехтования.