Спорт

Ряд соревнований проведут в Псковской области в год 225-летия шахматиста Александра Петрова

Соревнования для детей и взрослых планирует провести Федерация шахмат Псковской области в год 225-летия первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого района Александра Петрова. Соревнования пройдут при поддержке областных комитетов по спорту и образованию, а также при поддержке учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

12 февраля, в преддверии 225-летия со дня рождения Александра Петрова, стартуют самые массовые детско-юношеские соревнования — школьные этапы всероссийского соревнования «Белая ладья». По итогам школьных соревнований будут сформированы команды школ, которые поборются у себя в муниципальных образованиях за право участвовать в областном командном турнире.

Лучшая команда школьников - победитель областных соревнований - будет представлять Псковскую область на всероссийских соревнованиях «Белая ладья», которые пройдут на берегу Черного моря в центре «Сириус» в Сочи.

13 февраля представители шахматного сообщества и школьники гимназии имени А. Д. Петрова возложат цветы к памятнику великому шахматисту, первому русскому шахматному мастеру и автору первого учебника по шахматам А. Д. Петрову на его родине в Опочке.

16 февраля в Опочке пройдет областной командный турнир среди школ-интернатов. В ходе турнира команды школ-интернатов из разных районов области будут вести борьбу за право представлять регион на всероссийских соревнованиях «Восхождение», которые с 15 марта по 25 марта пройдут в Сочи. В соревновании принимают участие команды, сформированные из учащихся одного детского дома или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2008 года рождения и моложе. Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя спортивные соревнования, веселую анимацию, конкурсы, мастер-классы, сеансы одновременной игры и многое другое.

17 февраля победители чемпионатов области по блицу имени А. Д. Петрова отметят его день рождения в Опочке областным турниром с обсчетом международного и российского шахматного рейтингов, это будет Кубок чемпионов.

С 19 по 25 февраля в городе Великие Луки пройдут самые главные личные турниры среди сильнейших шахматистов Псковской области - чемпионаты области среди мужчин и женщин по шахматам с классическим контролем времени. Победители соревнований будут представлять Псковскую область уже 7 марта на соответствующих чемпионатах СЗФО. Все чемпионаты будут обсчитаны на международный и российский шахматные рейтинги, а также шахматисты будут иметь возможность выполнить нормы спортивных разрядов по шахматам.