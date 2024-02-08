Спорт

Свыше тысячи псковичей зарегистрировались на старты «Лыжни России»

Более 1 тысячи человек готовятся стать участниками массовой гонки 42-х всероссийских соревнований «Лыжня России» в Псковской области. Старты состоятся на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году впервые была организована дистанционная подача документов для участия в соревнованиях через сервис «Госуслуги». Такой возможностью воспользовались 750 человек. Очная регистрация проходит в Острове по 9 февраля. Такой формат выбрали около 300 человек.

Основная регистрация пройдет в день старта, 10 февраля, с 9.00 до 11.00 на площадке спортивно-оздоровительного центра «Юность».

Для участников «Лыжни России» предполагаются три дистанции: 2024 метра — для детей и благотворительного забега, для юношей и девушек — 5 км, а для мужчин и женщин — 10 км.

В рамках спортивного события введена особая номинация — «Всей семьей». Она приурочена к Году семьи, объявленному президентом России, а также большому российскому проекту «Всей семьей». Самую большую семью, которая примет участие в «Лыжне России», организаторы наградят памятным кубком. На 9 февраля самая многочисленная семья участников насчитывает 5 человек — мама, папа и трое детей.

В правительстве отметили, что для участия в массовых стартах обязательно иметь при себе медицинское заключение. Цель соревнований — привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Организаторы — Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, ФГУ «Управление спортсоревнований», со стороны региона — комитет по спорту Псковской области, областная федерация лыжных гонок.

Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» и приурочены к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.