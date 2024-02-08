Спорт

Сеанс одновременной игры в шахматы провели в Штабе общественной поддержки в Пскове

Сеанс одновременной игры в шахматы на пяти досках провели в Штабе общественной поддержки в Пскове 9 февраля. Организатором мероприятия выступила «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

На протяжении двух часов 15-летняя Эвелина Галаханова играла в шахматы с пятью соперниками одновременно. Девушка профессионально занимается шахматами и является кандидатом в мастера спорта, абсолютным чемпионом Псковской области по шахматам 2023 года, а также неоднократным победителем и призёром Первенств СЗФО.

Ее соперниками стали воспитанники тренера Анны Лабусовой шахматного клуба из спортивной школы «Бригантина».

Директор спортивной школы Сергей Горячев рассказал, что всего шахматами в спортивных секциях Пскова под руководством 10 тренеров занимаются более 300 человек, а в общеобразовательных школах – более 1 500 детей. «Мы почти 30 лет развиваем шахматы в Пскове и учим детей, юношей и девушек играть в эту замечательную игру. Шахматы развивают ум, учат концентрировать внимание, искать выход из трудных ситуаций и способствуют улучшению учебы в общеобразовательной школе», – сказал Сергей Горячев. Он добавил, что занятия проводятся в шахматном клубе «Бригантины», в Ледовом дворце, «Простории» и на других объектах. Регулярно работает клуб выходного дня в помещении на Октябрьском проспекте, 38 (суббота, воскресенье), где бесплатно может играть в шахматы любой желающий.

Гости мероприятия также узнали, что в прошедшем году шахматисты выезжали на 16 крупных соревнований, среди которых чемпионаты и первенства Северо-Западного федерального округа, где добивались высоких результатов. 4 спортсмена (из них 3 дети) стали призёрами этих турниров. Юные псковичи успешно выступают в первенствах области, представляют регион в первенствах России (от Пскова 7 человек будут играть в 2024 году), участвуют в сильных международных турнирах. На 22-м международный турнире в Орше (январь 2024 г.) пскович Дмитрий Голубев завоевал серебряную медаль среди шахматистов 2012 года рождения и моложе.

«Поединки на шахматных досках были очень серьезные, первый час игры стал напряженным для всех участников. Зрители оживились, некоторые даже встали и подошли ближе, когда за игровым столом один на один остались кандидат в мастера спорта Эвелина Галахова и самая юная участница турнира 8-летняя Ксюша Васильева. Итог этой игры: ничья!» - поделились в штабе.

Ксения уже 4 года занимается шахматами, имеет второй юношеский разряд. Девочка рассказала, что выйти на игру с таким опытным соперником не боялась, потому что чем сложнее, тем интереснее. Шахматами заинтересовалась с четырех лет, потому что дома мама, папа и брат играют в шахматы, теперь ей уже удается их обыгрывать.

Эвелина Галахова отметила, что во время игры в шахматы нужно быть внимательной, сконцентрированной и уметь быстро переключаться. «Шахматы развивают усидчивость, усердность, сдержанность, спокойствие», – отметила Эвелина Галаханова.