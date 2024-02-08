Спорт

«Луки-Энергия» уступили клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

«Луки-Энергия» уступили клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уроженец Великих Лук, спортивный журналист и блогер Константин Белюков.

Фото: Константин Белюков

«"Луки" проиграли в Витебске 0:2, но держались неплохо в матче против участника еврокубков, дубль сделал легендарный Максим Скавыш. Я был не единственным болельщиком, из Великих Лук для поддержки прибыла еще четверка», – рассказал Константин Белюков.

Он отметил, что Витебск для Лук ближе Пскова.

«После матча команда всем составом подошла к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку и чуть-чуть пообщаться. Настроение позитивное, команда продолжает подготовку ко Второй лиге. Через неделю здесь же матч против "Витебска", а потом сборы в Крымске», – добавил блогер.