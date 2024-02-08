Спорт

Сборная региона по хоккею обыграла команду Пскова в Ледовом дворце

Матчи по хоккею, приуроченные ко Дню зимних видов спорта, прошли в Ледовом дворце в Пскове сегодня, 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В матче сборных Пскова и Псковской области победителем стала сборная региона, счет 7:3 по итогам трех периодов.

Также состоялся матч ветеранов, посвящённый памяти почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя РФ, лауреата государственной премии РФ Анатолия Васильева, который 10 лет бессменно возглавлял как футбольную, так и хоккейные команды города Пскова, игравшие тогда во II лиге.

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На трибунах собрались свыше сотни болельщиков.

Напомним, День зимних видов спорта отпраздновали в России 7 февраля, впервые праздник отметили в 2015 году.