Спорт

Хоккейный матч ветеранов памяти Анатолия Васильева состоится в Пскове

Матчи по хоккею, приуроченные ко Дню зимних видов спорта, состоятся в Ледовом дворце в Пскове завтра, 11 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

В 15:15 состоится матч ветеранов, посвящённый памяти почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя РФ, лауреата государственной премии РФ Анатолия Васильева, который 10 лет бессменно возглавлял как футбольную, так и хоккейные команды города Пскова, игравшие тогда во II лиге.

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Далее в 18:15 стартует матч сборных Пскова и Псковской области.

Напомним, День зимних видов спорта отпраздновали в России 7 февраля, впервые праздник отметили в 2015 году.