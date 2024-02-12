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Спорт

Исполнилось 225 лет со дня рождения первого русского шахматиста Александра Петрова

13.02.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

13 февраля российские и иностранные поклонники шахматного искусства отмечают знаменательный юбилей — 225 лет со дня рождения первого русского шахматного мастера, автора первого русского учебника по шахматам, одного из сильнейших и выдающихся шахматистов мира первой половины XIX века, теоретика шахматной игры, писателя и государственного деятеля России Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области. 

Изображение здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Александр Петров родился 13 февраля 1799 года в селе Бисерово (сегодня это территория города Опочки) Опочецкого уезда Псковской губернии.

«Необъяснимая загадка с датой рождения великого шахматиста, которая раньше упоминалась во всех источниках как 1 февраля 1794 года, была разгадана на основании исследований псковских историков, в том числе и историков из Опочки. Сегодня год рождения Александра Петрова установлен как 1799, что подтверждается выпиской из метрической книги Успенской церкви города Опочка. Установлена и новая дата его рождения 2 февраля по старому стилю или 13 февраля по новому стилю», - отметили в федерации. 

Александр Петров стал известен еще с юного возраста. В 14 лет он был определен на службу в канцелярию, которую возглавил в 30-е годы XIX века в чине коллежского советника, с 15 лет выигрывает матчи с сильнейшими шахматистами. С образованием в 1821 году Погодинского шахматного собрания (первого в России шахматного клуба) занимает в нем первые места.

Позже писали: «В двадцатых годах настоящего столетия русские уже могли гордиться одним из самых ярких светил шахматного мира — А. Петровым, который и доныне не имеет равного себе в России».

В 1824 году Александр Петров издал свою первую шахматную книгу на русском языке — «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные». Эта книга стала настольной книгой многих известных шахматистов, ее читали знаменитые поэты и писатели А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский. На экземпляре книги, подаренной великому русскому поэту А. С. Пушкину, есть дарственная надпись А. Д. Петрова: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения».

С 1835 года центром шахматной жизни Петербурга стал дом Александра Петрова на Фонтанке — Петровское шахматное собрание, где Александр Петров создает шахматный клуб, написав к нему устав.

После женитьбы на дочери А. В. Погодина А. Д. Петров переезжает в Польшу, которая входила в состав Российской империи, и живет в Варшаве, где занимает высокие государственные должности до ухода в отставку в 1862 году. Каждый его приезд из Польши в Санкт-Петербург был событием в шахматной жизни столицы и заканчивался всегда его победами.

Как писали в те времена современники: «никто лучше Петрова не постиг стиль Филидоровской игры, его уменье действовать пешками, укреплять их в центре и ими решать сражение; игра его нередко оживлялась самыми блестящими пожертвованиями». Поэтому А. Д. Петрова и стали называть «русский Филидор». Существует предание, будто во время пребывания Петрова за границей в 1863 году лучшие тогдашние игроки, Морфи и Калиш, отказались от состязания с «русским Филидором».

А. Д. Петров умер в чине тайного советника 10-го (22-го) апреля 1867 года в Варшаве, где и погребен на Вольском кладбище. К сожалению, могила не сохранилась, зато его потомки сохранили и отреставрировали его дом в родовом поместье, который планируется использовать для проведения шахматных турниров и экскурсий. «Среди русских шахматистов нет имени, которое пользовалось бы большей известностью, чем имя Александра Дмитриевича Петрова», — писали в Чигоринском шахматном листке десятилетия после смерти пионера русской шахматной композиции.

Александр Петров внёс значительный вклад в теорию шахмат. Он глубоко проанализировал дебют, который был назван его именем: «Защита Петрова». Этот дебют также известен под названием «Русская партия», который вошёл в европейские шахматные учебники. Первый русский шахматный мастер создал несколько замечательных шахматных задач. Его самая знаменитая задача называлась «Бегство Наполеона из Москвы в Париж». Сохранилось порядка 90 партий А. Д. Петрова. Вклад А. Д. Петрова трудно переоценить — он фактически создал русскую шахматную школу, его задачи до сих пор поражают своей оригинальностью и изящностью.

Сегодня федерацией шахмат Псковской области совместно администрацией Опочецкого района, при которой создана комиссия по увековечиванию памяти А. Д. Петрова, при поддержке Федерации шахмат России, ведется большая работа по увековечиванию памяти выдающегося шахматного и государственного деятеля.

Знаменательными событиями для России, Псковской области и города Опочки, не имеющими аналогов в мире, стали решения местных властей Опочецкого района о присвоении гимназии города Опочки и новой городской улице имени Александра Петрова, а также возведение памятника первому русскому шахматному мастеру. В мировой истории пока отсутствует такая практика, когда имена великих шахматистов мира присваиваются одновременно образовательным учреждениям и городским улицам. Торжественные мероприятия в 2019 году, посвященные 220-летию Александра Петрова, посетил и праправнук тренер ФИДЕ Кирилл Кузнецов.

Завершающим этапом в увековечивании памяти первого русского шахматного мастера на Опочецкой земле стало открытие в 2019 году памятника А. Д. Петрову на территории гимназии, носящей его имя. Этот монумент, выполненный известным советским и российским скульптором, народным художником РСФСР, действительным членом Российской академии художеств Александром Бургановым, стал новым историческим и туристическим местом как для жителей города, так и гостей города Опочки.

20 октября 2014 года на собранные псковскими шахматистами пожертвования открыта памятная доска, которая расположена на здании Опочецкого краеведческого музея.

В 2018 году при поддержке Федерации шахмат России и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на базе «Гимназия имени А. Д. Петрова» открыт первый Всероссийский ресурсный центр шахматного образования.

В память о выдающемся шахматисте мира А. Д. Петрове на протяжении 15 лет на его родине в городе Опочке проводится регулярный шахматный чемпионат области имени А. Д. Петрова.

В юбилейный 2024-й, год 225-летия со дня рождения великого русского шахматиста, планируется организация и проведение массовых мероприятий: различные шахматные турниры в честь первого шахматного мастера, организация в краеведческом музее выставки, посвященной А. Д. Петрову, проведение в образовательных учреждениях Опочецкого района единого урока и областной шахматной олимпиады среди второклассников на тему: «Наш земляк — великий шахматист А. Д. Петров», проведение внеклассных мероприятий, а областной день детских шахмат будет посвящен шахматному наследию знаменитого и выдающегося уроженца Псковской земли.

Федерация шахмат Псковской области приглашает всех поклонников шахматного искусства вне зависимости от возраста присоединиться к празднованию юбилейной даты в истории российских и мировых шахмат.

Теги: #шахматы #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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