Спорт

Великолукский студент победил борца из Латвии и стал бронзовым призером чемпионата Европы

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Анвар Аллахьяров занял третье место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщается в группе ВЛГАФК в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВЛГАФК

«Первая медаль наших борцов на чемпионате Европы — Анвар Аллахьяров становится бронзовым призером. В малом финале он досрочно победил борца из Латвии, проведя из партера два обратных (9:0)», - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит в Румынии с 12 по 18 февраля.