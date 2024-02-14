Спорт

Прием заявок на «День зимних видов спорта» продолжается в Пскове

Прием заявок на «День зимних видов спорта» продолжается в Пскове. Мероприятие состоится 17 февраля в 10:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В программе: соревнования по дартсу, футболу и регби, перетягивание каната, спортивное ориентирование «Лабиринт», семейные эстафеты, а также детские забавы.

К участию в семейных эстафетах приглашаются команды от двух человек (1 ребенок + 1 взрослый). Максимальное количество участников в команде не ограничено (дети, папы, мамы, бабушки, дедушки и другие).

Наличие одного ребенка в команде обязательною. Возраст детей - от 6 лет.

Заявки на эстафету необходимо отправлять на почту: zayavka1702@mail.ru (файл формы заявки можно найти в официальной группе стадиона).

Также в день мероприятия будет проводиться дополнительная регистрация участников, начало регистрации в 9:00.