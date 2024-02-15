Спорт

18-летний петербуржец перешел в футбольный клуб «Луки-Энергия»

18-летний полузащитник, воспитанник петербургского футбола Александр Лукин перешел в клуб «Луки-Энергия», сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК.

Александр родился 19 сентября 2005 года в Санкт-Петербурге. С 11-летнего возраста стал выступать в составе команды «Северный пресс» в Первенстве и Кубке города своего возраста.

В 2020 году Лукин, в перейдя спортивную школу № 2 Василеостровского района, стал заниматься в отделении футбола и выступать за команду школы «Звезда».

В 2021 году Александр играл за юношеские команды, молодёжные и даже провёл 7 матчей чемпионата за мужскую команду школы. В Зимнем первенстве за мужскую команду забил 3 мяча.

В 2022 году он продолжил защищать честь школы в юношеских и молодёжных городских турнирах. Участвовал в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Приняв участие в 8 матчах, он забил 5 мячей.

Получив приглашение от «Чертаново», Александр Лукин съездил в Москву на простор, после которого вновь возвратился в Санкт-Петербург.

В сезоне 2023/24 Александр он 6 игр в составе команды СШ № 2 ВО «Звезда-М» в региональном соревновании «Зимний турнир», забив в них 3 мяча, один из которых с пенальти.

Также Александру Лукину довелось уже сыграть один матч против «Луки-Энергии». Произошло это ровно год назад. В рамках 2-го тура XXIV турнира полпреда в СЗФО СШ-2 ВО «Звезда» 14 февраля 2023 года проводила матч с «Луки-Энергией». Александр Лукин отыграл все 90 минут матча.