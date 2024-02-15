Гдовские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по самообороне

Воспитанники центра «Дубно» из Псковской области стали бронзовыми призерами первенства России по самообороне. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
«Поздравляю спортсменов из Гдова – воспитанников центра "Дубно" Алину Верзилову, Анастасию Юшину, Даниила Авраменко и Константина Аторву – с результативным выступлением на первенстве России по самообороне. Ребята представляли Псковскую область и стали бронзовыми призерами. Тренирует их Александр Садков», – отметил Александр Козловский.
Воспитанники центра «Дубно» уже второй год подряд участвуют в первенстве России по самообороне. И каждый раз возвращаются с медалями.
«Наш фонд "Земляки" сотрудничает с руководством центра внешкольной работы с детьми "Дубно". Мы помогли организовать поездки спортсменов на столичные соревнования по самообороне в 2023 и 2024 годах. Сейчас ребята готовятся к участию в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по самообороне. Желаю им плодотворных тренировок!» – добавил парламентарий.