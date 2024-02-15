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Спорт

Галина Овсова: Спорт - неотъемлемая часть моей жизни с детства

15.02.2024 13:17|ПсковКомментариев: 0

Спорт является неотъемлемой частью жизни врио председателя комитета по спорту Псковской области Галины Овсовой. Об этом она сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Спорт - неотъемлемая часть моей жизни с детства. С начальной школы на протяжении 20 лет занималась легкой атлетикой, потом в старшем возрасте решила, что будет интересно осваивать и другие виды спорта», - рассказала она.

Галина Овсова отметила, что она плотно связана с пятью видами спорта: хоккей, верховая езда, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол.

«Хорошо плаваю, на любительском уровне занималась горными лыжами и большим теннисом. Со спортом связана плотно, в чем большой плюс. Многие спортивные проблемы знаю изнутри. У каждого вида свои проблемы и они мне давно известны» – уточнила она.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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