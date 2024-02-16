Спорт

Псковичи проиграли команде «Кристалл-Константиновское» на футбольном турнире в Петербурге

Футбольный клуб «Псков» потерпели поражение от команды «Кристалл-Константиновское» на турнире на призы полпреда СЗФО в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Команда «Кристалл-Константиновское» одержала победу со счетом 1:0, гол забил Евгений Гаврилов. При этом двум игрокам команды выдали желтые карточки. Среди псковских футболистов за грубую игру желтую карточку получил Георгий Петров.

Напомним, юбилейный XXV турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе стартовал 12 февраля.

Юбилейный розыгрыш зимнего турнира проходит в Санкт-Петербурге с 12 по 19 февраля. Местом проведения традиционно стал Дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда принимают участие 10 команд. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал выйдут лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретятся в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 10-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед.