Спорт

Псковичи привезли награды с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу

Псковичи привезли множество наград с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу и всероссийских соревнований, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в хип-хоп центре «...Хоть отбавляй!».

Фото: хип-хоп центр «...Хоть отбавляй!» / «ВКонтакте»

Команда Псковской области заняла:

13 первых мест;

9 вторых мест;

11 третьих мест;

3 четвертых места.

Команда набрала 36 медалей и получила первое место в командном зачете. «По результатам мы побили наш же рекорд по наградам чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу 2023 года», - уточнили в хип-хоп центре.

В соревнованиях приняли участие порядка 200 участников из 10 регионов: Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Псковская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, республика Карелия, Мурманская область.

Всероссийские соревнования по брейкингу:

Девочки 7-9 лет:

Алёна Попова / B-FLY;

Полина Русинова / Polina.

Мальчики 7-9 лет:

Яромир Кочнев / Yaromir;

Фёдор Иванов / FEDOR.

Первенство СЗФО по брейкингу:

Девушки 10-12 лет:

Нелли Иванова / Nelly.

Юноши 10-12 лет:

Богдан Немчин / GodGiven.

Девушки 13-15 лет:

Екатерина Ларионова / Tornado;

Василиса Дзыбал / Vasilisa;

Арина Рымар / Arina.

Юноши 13-15 лет:

Артём Саитов / Artishok;

Данила Комендант / Komendant.

Юниорки 16-18 лет:

Мария Мария/ Masha Uragan;

Алевтина Балыкова / Alya;

Елизавета Волкова / Volchok.

Юниоры 16-18 лет:

Максим Степанов / MaxOne.

Командный баттл: 10-15 лет:

XO CREW

Артём Саитов / Artishok;

Данила Комендант / Komendant;

Кира Зартюк / Kira.

XO YOUNG GUNS

Богдан Немчин / GodGiven;

Назар Кузьмин / Nazar;

Тимур Гасангулиев / Timur.

XO SQUAD

Екатерина Ларионова / Tornado;

Виктор Тренин / Panda;

Иван Демидов / Monster.

Чемпионат СЗФО по брейкингу:

Женщины 19 лет и старше

Елизавета Волкова / Volchok;

Алевтина Балыкова / Alya;

Мария Машурова / Masha.

Мужчины 19 лет и старше

Никита Костин / Poltos;

Кирилл Кочнев / Green;

Максим Степанов / MaxOne.

Командный баттл: 19 лет и старше:

XO CREW

Кирилл Кочнев / Green;

Иван Андреев / DrillOne;

Никита Костин / Poltos.

XO SQUAD

Максим Степанов / MaxOne;

Кристина Кочнева / Kristina;

Мария Костина / Masha Uragan.

Следующим этапом для команды станет чемпионат и первенство России в Москве с 12 по 14 апреля.