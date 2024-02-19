Псковичи привезли награды с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу

Псковичи привезли множество наград с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу и всероссийских соревнований, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в хип-хоп центре «...Хоть отбавляй!».
Фото: хип-хоп центр «...Хоть отбавляй!» / «ВКонтакте»
Команда Псковской области заняла:
Команда набрала 36 медалей и получила первое место в командном зачете. «По результатам мы побили наш же рекорд по наградам чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу 2023 года», - уточнили в хип-хоп центре.
В соревнованиях приняли участие порядка 200 участников из 10 регионов: Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Псковская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, республика Карелия, Мурманская область.
Всероссийские соревнования по брейкингу:
Девочки 7-9 лет:
Мальчики 7-9 лет:
Первенство СЗФО по брейкингу:
Девушки 10-12 лет:
Юноши 10-12 лет:
Девушки 13-15 лет:
Юноши 13-15 лет:
Юниорки 16-18 лет:
Юниоры 16-18 лет:
Командный баттл: 10-15 лет:
XO CREW
XO YOUNG GUNS
XO SQUAD
Чемпионат СЗФО по брейкингу:
Женщины 19 лет и старше
Мужчины 19 лет и старше
Командный баттл: 19 лет и старше:
XO CREW
XO SQUAD
Следующим этапом для команды станет чемпионат и первенство России в Москве с 12 по 14 апреля.