Спорт

Спортсменка Псковского филиала университета ФСИН России победила на региональных соревнованиях по лыжным гонкам

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам с участием более ста сильнейших спортсменов региона состоялись на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Командир взвода учебно-строевых подразделений Псковского филиала университета ФСИН России Анжела Федосеева в личном первенстве среди женщин в своей возрастной группе завоевала золотую медаль в лыжных гонках классическим стилем и стала серебряным призером состязаний в лыжных гонках свободным стилем, преодолев в первый и во второй день соревнований дистанции по 5 км.

Как отметили в образовательном учреждении, в этом году Анжела Федосеева неоднократно побеждала на соревнованиях различного уровня: в феврале она стала победительницей Всероссийской массовой лыжной гонка «Лыжня России» на дистанции 10 км, а в январе трижды выигрывала лыжные гонки Псковской области.