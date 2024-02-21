Спорт

Шахматный турнир среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии состоялся в Пскове

Итоги турнира по шахматам среди сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В интеллектуальных состязаниях приняли участие команды спецподразделений, отдела вневедомственной охраны, подразделений обеспечения и команда аппарата управления.

Участники чемпионата провели блиц-игры с контролем времени. Исходя из общего количества набранных очков, по всем исходам сыгранных шахматных партий были выявлены команды-победители.

Звание победителя завоевала команда сотрудников СОБР, «серебро» досталось команде ОМОН «Кром», третье место заняла команда управления.

Теперь победители представят псковское управление Росгвардии на чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по шахматам.