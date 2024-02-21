Спорт

Соревнования по стрельбе из пистолета прошли среди псковских росгвардейцев

Турнир по стрельбе из пистолета среди сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии состоялся накануне Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На соревнованиях росгвардейцы определи лучших в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. По условиям состязаний каждому участнику предстояло поразить мишень из пистолета Макарова тремя выстрелами с расстояния 25 метров в ограниченное время.

В результате упорной борьбы третье место занял майор Артем Л., второе - майор Алексей С., первое место завоевал прапорщик Сергей О.

В пресс-службе ведомства добавили, что победитель и призеры будут отмечены и награждены грамотами.