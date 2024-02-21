Спорт

Умер бывший тренер футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Порту».

Причины смерти не уточняются, пишет ТАСС.

Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 год, под руководством португальца армейцы в 2004 году стали обладателями Суперкубка России. Также Жорже возглавлял португальские «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», был главным тренером сборных Португалии, Швейцарии, Камеруна. Жорже привел «Порту» к первой в истории клуба победе в Кубке европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1987 году, тогда португальская команда в финале обыграла мюнхенскую «Баварию» (2:1), в полуфинале подопечные Жорже дважды со счетом 2:1 обыграли киевское «Динамо».

Вместе с «Порту» Жорже также становился трехкратным чемпионом Португалии (1985, 1986, 1990). ПСЖ под руководством специалиста стал обладателем Кубка Франции (1993) и чемпионом страны (1994). В период игровой карьеры Жорже выступал за «Порту», «Белененсеш» и «Бенфику», с которой четырежды стал чемпионом Португалии. В составе национальной сборной португалец провел 16 матчей и забил 1 гол.