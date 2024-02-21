Спорт

Псковичи завоевали первые медали на Кубке России по зимнему плаванию

Кубок России по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы-2024» проходит в Санкт-Петербурге 22-25 февраля, на соревнования приехали 40 спортсменов из 41 региона страны, а также Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Франции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации зимнего плавания Псковской области, регион представили 17 спортсменов.

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области

По итогам первых двух дней команда Псковской области завоевала шесть медалей (две золотых, две серебряные, две бронзовые). Впереди еще два дня спортивной борьбы.

Призеры команды за 1-2 день:

25 метров баттерфляй

1 место Марк Мордовцев (В),

2 место Алексей Матвеев (В),

2 место Виктор Иванов (С2).

25 метров вольный стиль

3 место Дмитрий Железов (Е).

50 метров брасс

1 место Павел Тихомиров (C1)

3 место Виктор Иванов (С2)

«Поздравляем команду! И желаем быстрых секунд и легкой воды завтра!» - добавили в федерации зимнего плавания Псковской области.