Спорт

Названы победители регионального этапа чемпионата по баскетболу

В Псковской области определили победителей регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В финале среди команд девушек традиционно участвовали баскетболистки Локнянской средней образовательной школы. Ей пыталась противостоять команда девушек средней школы № 1 из Острова. Результатом стала уверенная победа Локни со счетом 73/15. Второе место за командой из Острова. «Бронза» — у команды Куньинской средней образовательной школы.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Матч за «золото» среди команд юношей получился зрелищным. На паркете сошлись баскетболисты Псковского технического лицея и Гимназии имени Софьи Ковалевской из Великих Лук. На протяжении трех четвертей игра была равной, но в конце псковичи вырвали победу со счетом 62/56. Второе место — у великолучан, третье — у юношеской команды Невельской средней школы.

Лучшими игроками турнира с наиболее высокими индивидуальными результатами стали Инга Кулакова — игрок команды Локнянской школы (19 очков, 8 подборов) и Александр Попов — представитель команды Псковского технического лицея (45 очков, 18 подборов).

Напомним, финал Северо-Западного федерального округа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» пройдет в Псковской области в марте. В соревнованиях встретятся порядка 300 юношей и девушек в составе 24 команд.