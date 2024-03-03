Спорт

Борцы из псковской школы «Мастер» получили медали на чемпионате СЗФО по кикбоксингу

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт и лоу-кик-контакт прошли в Пскове. В них приняли участие спортсмены спортивной школы «Мастер», которые завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали, сообщил Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Кроме того, 39 наград получили учащиеся спортивной школы «Мастер» на Кубке города Пскова по рукопашному бою в рамках X игр боевых искусств Псковской области, посвященных памяти Героев-десантников 6-й роты ВДВ и Героев-десантников СВО. Соревнования провели среди юношей и девушек 10-17 лет. Спортсмены школы «Мастер» завоевали 18 золотых медалей, 14 серебряных медалей и 7 бронзовых медалей.

«Поздравляем тренеров и спортсменов!» - добавили в администрации.