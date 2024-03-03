Спорт

Кубок Российского футбольного союза разыграют в Великих Луках

Кубок Российского футбольного союза среди юношей до 15 лет разыграют в Великих Луках с 20 по 27 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по спорту Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по спорту Псковской области

Юношеские команды футбольной национальной лиги готовятся принять участие в соревнованиях.

Кроме того, на турнир могут подать заявки другие спортивные школы. По итогам состязаний победитель получит право выступить во всероссийском Кубке Российского футбольного союза среди юношеских команд клубов «Футбольной Национальной Лиги», старты которого пройдут в июне.