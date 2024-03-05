Спорт

Пскович взял четыре награды соревнований «Московские звёзды ушу»

Пскович Андрей Егоров завоевал четыре награды международных соревнований «Московские звёзды ушу». Мероприятие прошло в Москве с 28 февраля по 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Сначала псковичу удалось завоевать «бронзу» в разделе «Спортивное ушу без оружия». Затем Андрей Егоров взял «бронзу» в разделе «Спортивное ушу с оружием».

В традиционном ушу спортсмен смог занять третье место в номинации без оружия. В заключении Андрей Егоров стал вторым в разновидности ушу тайцзицисе.