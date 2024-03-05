Спорт

Турнир по футзалу завершился в псковском УФСИН

Определился победитель турнира по футзалу среди учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области, посвященного Герою России, сотруднику отряда специального назначения «Зубр» Алексею Ширяеву, погибшему при исполнении служебных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Это мероприятие является традиционным и направлено на сохранение памяти о бойце, а также выявление сильнейших спортсменов ведомства.

Из 8 команд учреждений уголовно-исполнительной системы, принимающих участие в соревнованиях и условно поделенных на южную и северную лиги, путевки в финал получили по две команды из каждого направления. Юг представили великолукские подразделения СИЗО-2 и ИЦ-1, север – команда аппарата управления и отдела по конвоированию.

Полуфинальные и финальные игры прошли в южной столице области в спортивном зале Великолукской академии физической культуры и спорта. По результатам жеребьевки полуфинальных пар сборная аппарата управления встретилась с отделом по конвоированию, одержав победу со счетом 3:2. ИЦ-1 с отрывом в 6 голов обыграл команду СИЗО-2, итог матча – 9:3. В поединке за третье место сошлись представители северной лиги – отдел по конвоированию и следственный изолятор № 2. Победителем матча и бронзовым призером состязания стала команда отдела по конвоированию.

«Финал оказался напряженным и захватывающим», - отметили в ведомстве. За лидерство боролись команды аппарата управления и великолукского исправительного центра. Команда аппарата управления выиграла решающий матч со счетом 4:1, став победителем турнира по футзалу. ИЦ-1 занял почетное второе место.

По окончании состязания состоялось торжественное закрытие чемпионата и церемония награждения, где были определены не только командные места, но и личные достижения. Так, лучшим защитником признан Даниил Пантелеев (ИЦ-1), нападающим – Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию), вратарем - Игорь Феоктистов (аппарат управления).

Заслуженные награды победителям турнира вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он поблагодарил всех спортсменов за участие, пожелал дальнейших успехов, удачи, новых спортивных достижений и профессиональных побед.