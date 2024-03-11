Спорт

Братья Мордовцевы завоевали 14 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию

Артур Мордовцев и Марк Мордовцев представили Псковскую область на чемпионате и первенстве Федерации зимнего плавания России, заполучив 14 медалей. Соревнования прошли в Уфе с 7 по 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Марк (5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали) и Артур (4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медали) Мордовцевы участвовали во всех 10 дисциплинах (расстояния - от 25 до 200 метров).

Для сильнейших спортсменов страны организовали профессиональный бассейн 25 м на 6 дорожек. Бассейн вырезали во льду озера Солдатское, в Парке Якутова. Температура воды составила 0°C, температура воздуха доходила до -10°C.

«Соревнования прошли на очень высоком спортивном уровне. В чемпионате приняли участие 252 спортсмена, представители из 41 города РФ. Судейство соревнований обеспечивали судьи международной квалификации и спортсмены мастера спорта по плаванию. Призеры большинства дистанций показали результаты превышающие уровень чемпионата мира», - добавили в федерации.