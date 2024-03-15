Спорт

Псковичи стали призерами всероссийских соревнований по бадминтону в Казани

Спортсмены из Псковской области стали призерами всероссийских соревнований по бадминтону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Мероприятие прошло с 12 по 16 марта в спортивном комплексе «Центр бадминтона» в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 17 субъектов Российской Федерации.

В результате соревнований пскович Эдуард Барканов завоевал «бронзу» в мужском парном разряде вместе с Владимиром Ткачёвым из Краснодарского края, а псковичка Екатерина Огинская - «бронзу» в одиночном разряде и «серебро» в женском парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.

«Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших успехов!» - добавили в центре спортивной подготовки.