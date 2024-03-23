Мастер-классы «День баскетбола» провели для школьников в Великих Луках

Тренерский состав спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и баскетбольного клуба «Регион 60» провел серию мастер-классов «День баскетбола» для учащихся начального звена общеобразовательных школ города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в мероприятии приняли участие более 1000 юных учащихся.
Фото здесь и далее: СШОР «Экспресс» и баскетбольный клуб «Регион 60»
Мастер-классы провели в рамках реализации проекта «Академия баскетбола "Регион 60"».
Цель занятий - популяризация и развитие детского баскетбола, укрепление физического здоровья детей, а также повышение их активности.
Юные участники мастер-класса познакомились с элементарными техническими приемами баскетбола, поучаствовали в тематических эстафетах, а также смогли забить свои первые очки сборной команде тренеров.