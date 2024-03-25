Спорт

44% россиян регулярно занимаются спортом - опрос

По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», в среднем 44% опрошенных по стране регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. Более 70% из них предпочитают тренироваться дома. Самыми «спортивными» стали жители Северного Кавказа, Москвы и юга России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

Фото: Фёдор Егоров

Среди опрошенных 11% занимаются физической активностью ежедневно, 21% – 2-3 раза в неделю, 12% – не реже, чем раз в неделю. Еще 23% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Треть участников опроса не занимаются физкультурой.

71% россиян тренируются дома. Каждый пятый использует тренажеры в парках или около дома. Чаще всего так делают жители Москвы и Московской области – 28%, в то время как в других регионах этот показатель составляет 18%. В фитнес-клуб ходят 15%, еще 13% проводят занятия на стадионе и 12% – посещают бассейн.

Круглый год ведут спортивный образ жизни 45% участников опроса. Четверть респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 18% – весну. Зимой готовы тренироваться только 15%, осенью – 9%.

Самым популярным спортивным направлением у россиян является фитнес и общая физкультура – так ответили 43% респондентов. В топ-5 также вошли велоспорт – 24%, столько же набрали любители туристических походов, силовые тренировки выбрали 21% жителей страны и 19% – плавание. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают 11% участников опроса

Примечательно, что спортивные предпочтения могут варьироваться в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге плавание является вторым по популярности видом спорта после фитнеса и общих занятий физкультурой. На Урале и в Сибири это место занимают туристические походы, а в Центральной России – велосипедные прогулки.

Большинство участников опроса – 65% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. 20% россиян тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% респондентов платят от 3 до 5 тысяч, 6% – свыше 5 тысяч. Самую большую сумму, что вполне ожидаемо, готовы заплатить за тренировки москвичи – 15%, тогда как в других городах таких желающих почти нет.

Почти треть (29%) респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 37% указали на ее среднее состояние, 16% – назвали плохой. Около 18% затруднились с оценкой. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить – 32%).

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 13-22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.