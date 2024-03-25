Спорт

Кубок РФС среди юношей пройдет в Великих Луках

В межрегиональном соревновании по футболу «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ — «Северо-Запад» выступят четыре спортивные школы. Турнир пройдет на стадионе «Экспресс» в Великих Луках с 20 по 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Соревнование среди мальчиков не старше 2010 года рождения является отборочным этапом всероссийского Кубка РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ. Победитель сможет выступить в финальном этапе, который пройдет с 15 по 26 июня в Саранске.

Заявиться в Кубок РФС могла любая спортивная школа региона, помимо команд клубов первой и второй лиг, для которых участие носит обязательный характер. Для мальчиков 2010 года рождения предстоящий турнир — один из важных этапов подготовки. Несмотря на всю спортивную значимость, соревнование недосчиталось представителей «Электрона», СШ-7 Петрозаводска и СШ Республики Коми, которым в следующем году — при условии прохождения лицензирования — предстоит стартовать командами этого возраста в ЮФЛ Северо-Запад.

Четыре участника межрегионального Кубка РФС сыграют между собой в два круга. Матчи пройдут в формате двух таймов по 35 минут.

Состав участников: СШОР «Экспресс» (Великие Луки), СШОР-5 (Калининград), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) и ФК «Псков».