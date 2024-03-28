Финал спартакиады по волейболу среди юношей прошел в Пскове

Финальные игры спартакиады учащихся по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения прошли в Пскове 27-28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской спортивной школе «Бригантина».
Фото: спортивная школа «Бригантина»
Победу в турнире одержали волейболисты псковской спортшколы под руководством тренера-преподавателя Александра Гаврилова.
Второе место у Бежаницкого района, бронза досталась Печорскому району.
Состав команды псковичей:
1. Никита Герасимов, капитан;
2. Илья Николаев;
3. Виктор Цветков;
4. Даниил Назаров;
5. Андрей Ломакин;
6. Арсений Баранов;
7. Кирилл Богомолов;
8. Арсений Курочкин.