Спорт

Финал спартакиады по волейболу среди юношей прошел в Пскове

Финальные игры спартакиады учащихся по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения прошли в Пскове 27-28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской спортивной школе «Бригантина».

Фото: спортивная школа «Бригантина»

Победу в турнире одержали волейболисты псковской спортшколы под руководством тренера-преподавателя Александра Гаврилова.

Второе место у Бежаницкого района, бронза досталась Печорскому району.

Состав команды псковичей:

1. Никита Герасимов, капитан;

2. Илья Николаев;

3. Виктор Цветков;

4. Даниил Назаров;

5. Андрей Ломакин;

6. Арсений Баранов;

7. Кирилл Богомолов;

8. Арсений Курочкин.