Спорт

Мастер-классы по воркауту провели для учащихся двух школ Пскова

Мастер-классы по воркауту провели для учащихся 15-го лицея и школы №9 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото: «Стрит-воркаут Псков»

«Представители команды по воркауту провели с ребятами зарядку, показали мастер-класс на спортивных снарядах и научили нескольким базовым упражнениям и элементам из воркаута, общей физической подготовке и комплекса ГТО. Пока есть силы и возможность, мы будем продолжать продвигать доступный и здоровый спорт в массы, ведь будущее Псковского края в наших с вами руках, друзья!» - отметил Виталий Дидыч.

Напомним, тренировки по воркауту, общей физической подготовке, нормам ГТО проводят в воркаут-центре Пскова.