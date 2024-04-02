Спорт

Первенство города Пскова по волейболу прошло среди учреждений СПО

Первенство города Пскова по волейболу среди женских и мужских команд прошло среди учреждений среднего специального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

«Игроки показали достойную игру и большое стремление к победе! Поздравляем победителей и призеров! Желаем новых побед!» – отметили в городской администрации.

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Первое место среди девушек получила команда Псковского медицинского колледжа, второе место занял колледж ПсковГУ, а третье - Псковский кооперативный техникум.

Среди мужских команд победителями стали спортсмены из Псковского агротехнического колледжа, второе место занял колледж ПсковГУ, а третье - колледж профессиональных технологий и сервиса.

Первенство проходило в спортивных залах Псковского кооперативного техникума и колледжа ПсковГУ.