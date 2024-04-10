Спорт

Чемпион России станет участником псковского марафона Мехуборка-2024

Чемпион России по марафонскому бегу Руслан Хорошилов станет участником псковского марафона Мехуборка-2024, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото предоставлено организаторами псковского марафона Мехуборка-2024

Один из сильнейших атлетов страны поборется за победу на полумарафонской дистанции. Также чемпион примет участие в беговой экскурсии по Пскову накануне марафона.

«В субботу, 20 апреля, вы сможете пробежать с Русланом и спортивным директором марафона Александром Кузьминым беговую экскурсию по Пскову, которая состоится в 13.00. Также чемпион станет участником пресс-конференции, которая состоится на ЭКСПО в 15.30. Будет интересно!» - пообещали организаторы псковского марафона.

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

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