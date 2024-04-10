Спорт

С докладом о 30-летии Великолукской олимпийской академии выступил Дмитрий Белюков в Белоруссии

С докладом о 30-летии Великолукской олимпийской академии выступил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков в Белоруссии. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Дмитрия Белюкова в социальной сети «ВКонтакте»

«По приглашению Белорусской олимпийской академии и Белорусского государственного университета физической культуры стал почётным гостем и выступил с докладом на международной научно-практической конференции «Олимпийское образование в системе межкультурного взаимодействия», которая прошла в Минске 10 апреля. Доклад был посвящён 30-летию Великолукской олимпийской академии», - отметил Дмитрий Белюков.

В качестве почетных гостей были также приглашены:

Наталья Пряникова - руководитель отдела по работе с олимпийскими советами и академиями Олимпийского комитета России, кандидат педагогических наук.

Наталия Мельникова - заведующий кафедрой истории цивилизации, физической культуры, спорта и олимпийского образования РУС «ГЦОЛИФК», президент Центральной олимпийской академии, доктор педагогических наук, профессор, член Исполкома ОКР.

В конференции также приняла участие аспирант ВЛГАФК, специалист Музея спорта Псковского края Валентина Садченко. Она поделилась информацией о реализации образовательного проекта «Музей - территория олимпийских знаний».

«Конференция стала площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, обмена знаниями и опытом. Участники встречи предложили к рассмотрению интересные и содержательные доклады, посвященные исследованиям в области олимпийского образования», - добавил Дмитрий Белюков.